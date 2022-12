Zum Kinostart am 1. Dezember

Was macht «Die stillen Trabanten» so hoffnungsvoll, Charly Hübner?

In «Die stillen Trabanten» spielt Charly Hübner Wachmann Eric. Äusserlich betrachtet fällt vor allem seine Glatze auf. Im Interview spricht er aber auch über den Zauber der Nacht und erklärt, warum so viel Hoffnung in diesem leisen Film steckt.