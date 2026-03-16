Was Oscar-Sieger Michael B. Jordan und Denzel Washington verbindet

«Meisterklasse» von «Vaterfigur» Washington

Nicht nur am Set, sondern auch darüber hinaus stand Denzel Washington seinem jüngeren Kollegen mit Rat und Unterstützung zur Seite. Gegenüber «Empire» sagte Michael B. Jordan: «Da ist auch das persönliche Wissen, das er mir vermittelt hat, die Momente, in denen er für mich gebetet hat, die Zeit, in der er mir zugehört hat, wenn ich jemanden zum Reden brauchte, und die Momente, in denen er und seine wunderbare Familie für mich da waren.» Im Gespräch mit «Vanity Fair» bezeichnete Jordan Washington zudem als eine «Vaterfigur».