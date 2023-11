Was passiert mit dem Millionen-Nachlass von Matthew Perry?

Viele Millionen durch «Friends» und Immobilien

Wie seine fünf Co–Stars Jennifer Aniston (54), Lisa Kudrow (60), David Schwimmer (57), Courteney Cox (59) und Matt LeBlanc (56) verdiente auch Matthew Perry laut «Hello!»–Magazin mit seiner Rolle in «Friends» rund eine Million Dollar (etwa 850.000 Euro) pro Folge in den letzten Staffeln. Nach Ende der Erfolgssitcom 1994 klingelte die Kasse bei den sechs Hauptdarstellern weiter. Rund 20 Millionen Dollar (etwa 19 Millionen Euro) soll Perry allein an Tantiemen für Wiederholungen von «Friends» verdient haben. Mit dem 90–minütigen Revival im Jahr 2021 soll er weitere 2,5 Millionen Dollar (2,3 Millionen Euro) eingenommen haben.