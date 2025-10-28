Was passiert mit Sarah Ferguson? Freunde berichten über Zukunftsängste

«Sie hat keinen Ort, an den sie gehen kann – und niemanden, mit dem sie gehen kann», zitiert die «Daily Mail» eine Person aus Fergusons Umfeld. Die Aussage verdeutlicht die prekäre Situation, in der sich die Mutter von Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) befindet. Seit 2008 lebt sie mit ihrem Ex–Mann Andrew in der herrschaftlichen Villa auf dem Windsor–Anwesen – nun droht das Ende dieser Ära.