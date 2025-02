Was sich Sänger Joris für die Bundestagswahl wünscht

Ihr Album heisst «zu viel retro». Was verbinden Sie mit dem Begriff Retro?

Joris: In Bezug auf das Album steht er für mich für eine gewisse Ästhetik. Im Jahr 2025 ist es nicht unbedingt der Standard, Musik so zu machen wie wir es getan haben, sondern ganz im Gegenteil, eher KI–getrieben oder digital. Wir sind ins Studio gegangen und haben live zusammen als Band handgemachte Musik gemacht, und zwar in einer Couleur, die wir lieben, angelehnt an die 2000er–Jahren. Dieses Retro–Ambiente hat auch ausgemacht, dass das Album in einem Studio in Berlin–Weissensee entstand, wo wir auch die erste Platte aufgenommen haben. Mit meinen guten Freunden zusammen dort Musik zu machen, hat mir in einer schweren Zeit Halt gegeben. Denn in der Entstehungszeit des Albums ist meine Freundin schwer krank geworden und musste in die Klinik, noch dazu bin ich junger Familienvater. In dieser kompletten Überforderung und dem Gefühlschaos, das ich da durchgemacht habe, zwischen Sorgen um die Partnerin und dem Versuch, nicht die Schwere einziehen zu lassen und die Kontrolle über die Arbeit zu behalten, hat mir die Band Sicherheit gegeben.