Popstar Justin Bieber (28) hat am Wochenende seine Erkrankung mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom öffentlich gemacht. In einem knapp dreiminütigen Instagram-Video demonstrierte der Sänger, wie die Krankheit eine Hälfte seines Gesichts lähmt. Nun hat er, ebenfalls auf Instagram, ein kurzes Update gegeben: Jeden Tag ginge es ihm besser und er vertraue nun auf seinen Glauben. «Ich weiss, dass dieser Sturm vorbeiziehen wird, Jesus ist mit mir», so Bieber. Aber was genau steckt eigentlich hinter der seltenen Virus-Erkrankung?