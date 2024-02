Was stimmt wirklich? Fünf Mythen rund um das Hollywood Sign

Auch der Mythos, dass es am Hollywood–Schild angeblich spuken soll, kann nicht belegt werden, hat jedoch einen ernsten Hintergrund. Die junge Schauspielerin Peg Entwistle (1908–1932) erlangte traurige Berühmtheit als von der Boulevardpresse betiteltes «Hollywood Sign Girl» – eine Art Symbol für die dunkle Seite der Traumfabrik. Nachdem sie es nicht geschafft hatte, in Hollywood erfolgreich zu werden, erklomm sie im Alter von nur 24 Jahren den Buchstaben «H» und sprang in den Tod. Einer nicht belegbaren Legende zufolge soll kurz nach ihrem Tod ein an sie adressierter Brief bei ihrem Onkel, bei dem sie gelebt hatte, eingetroffen sein – die Zusage für die Hauptrolle in einem Theaterstück über eine Frau, die Selbstmord begeht.