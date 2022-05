Was streamen? Mit diesen Helfern den richtigen Film finden

Auf dem Portal Reddit, für das es ebenfalls Apps gibt, können Nutzerinnen und Nutzer sich in tausenden kleineren Communities über Gott und die Welt austauschen - auch über Serien und Filme. Dazu zählen sogenannten Subreddits wie «r/MovieSuggestions», in denen User andere Nutzer um Empfehlungen bitten können. Ebenfalls hilfreich: Wer nach einem bestimmten Film oder einer Serie sucht und sich an Einzelheiten oder Szenen, aber nicht an den Namen erinnern kann, kann in «r/tipofmytongue» nachfragen.