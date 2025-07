Was wurde aus den Gewinner-Paaren von «Prominent getrennt»?

In dem Format näherten sich Gloria und Nikola nicht nur mehrfach an – am Ende gewannen sie sogar die Show und 38.900 Euro. Ein Liebes–Comeback blieb zwar aus, doch die gemeinsame Teilnahme legte den Grundstein für ihre Karrieren als Influencer und Reality–TV–Gesichter. Nikola war seither unter anderem bei «Are You The One – Realitystars in Love», «Promis unter Palmen» und «The 50» zu sehen. Gloria hingegen musste sich für ihre Wutausbrüche bei «Temptation Island» und «Prominent getrennt» später der Reue–Show «Das grosse Promi–Büssen» mit Olivia Jones (55) stellen.