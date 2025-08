Was zwischen Patricia Blanco und Kevin Schäfer wirklich passiert ist

Szene wird nicht zu sehen sein

Nach der Eskalation habe es «eine kurze Pause» gegeben, «um die aufgeheizten Gemüter abzukühlen», so Sat.1 weiter. Der Sender will eine weitere Eskalation vermeiden und kündigt an: «Die Szene wird in der Reunion–Folge, die SAT.1 am 25. August zeigt, nicht enthalten sein.»