Waschen oder reinigen lassen? Pflegetipps rund ums Dirndl

Auf keinen Fall sollte man die Tracht nach dem Waschen - egal ob in der Maschine oder per Handwäsche - in den Trockner stecken. Das ist ein absolutes No-Go! Besser ist es das Dirndl auf einen Kleiderbügel aufzuhängen und es draussen an der frischen Luft trocknen zu lassen. Dabei werden auch schon die ersten knittrigen Falten ganz von allein geglättet.