Wasserschlacht, Hexen und mehr: Besondere Osterbräuche aus aller Welt

Wasserschlacht in Polen

In Polen geht es am Ostermontag alles andere als trocken zu, denn beim sogenannten «Śmigus–dyngus» wird traditionell mit Wasser um sich geworfen. Ursprünglich war dieser Brauch ein Fruchtbarkeitsritual, bei dem vor allem junge Frauen mit Wasser bespritzt wurden. Heute hat sich das Ganze zu einer landesweiten Wasserschlacht entwickelt, bei der niemand vor Wasserpistolen oder Eimern sicher ist.