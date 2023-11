Wasservergiftung: Dann wird das Trinken von zu viel Wasser gefährlich

Die US–Schauspielerin Brooke Shields (58) hat das vor Kurzem erlebt. Um genügend Flüssigkeit im Körper zu haben, trank sie nach einer langen Podcast–Aufnahme viel Wasser. Damit wollte sie sich für eine Show–Aufzeichnung am Abend vorbereiten und fit bleiben. Die Folge war jedoch ein Krampfanfall: «Ich hatte Schaum vor dem Mund, bin blau angelaufen und habe fast meine Zunge verschluckt», berichtete der Hollywood–Star nach dem Vorfall im Interview mit dem Magazin «Glamour». Erst im Krankenhaus fanden die Ärzte heraus, was passiert war. «Ich habe mein System überschwemmt.» Das, in Kombination mit Natriummangel in Blut, Urin und Körper, habe dann einen Anfall ausgelöst, so Shields.