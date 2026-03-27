Wayne Carpendale bricht sich bei Sturz mit dem Fahrrad die Rippe

Seine Frau lässt das nicht auf sich sitzen und entgegnet in einem Kommentar: «...nur so viel Mitleid wie gerade nötig – hab ich doch von Dir gelernt». Auch Carpendales Mutter Claudia kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen, wie er in einer Story zeigt. «Mit fast 50 sollte man schon vernünftiger sein», schreibt jene in einer Nachricht an ihren Sohn. Und weiter: «Konntest du denn noch aufstehen nach dem Unfall? Als Kind warst du ja auch dank meiner Erziehung ziemlich vorsichtig.» Er kommentiert: «Auf Mütter kann man sich verlassen!!!»