Wayne Carpendale bricht sich bei Sturz mit dem Fahrrad die Rippe

Wayne Carpendale (49) ist mit dem Fahrrad gestürzt. Das teilt der deutsche Schauspieler und Moderator bei Instagram mit. Und er berichtet, dass er sich dabei eine Rippe gebrochen hat.
Carpendale teilt auf der Social–Media–Plattform ein kurzes Video mit seinen Followerinnen und Followern, das seinen Sturz zeigt. «Donnerstagmorgen um 8 + Schneeregen + ich film mich mal eben selbst = saudumme Idee», schreibt er dazu. Der 49–Jährige fügt auch ein Röntgenbild an und scherzt dazu: «Fünfte Rippe, du hattest Charakter.»
Ehefrau Annemarie war «kurz lieb» zu Wayne Carpendale
Auch im beigefügten Kommentar schäkert Carpendale: «Für alle, die mir gleich erklären wollen, was ich falsch gemacht habe: Ich weiss es schon, ich war live dabei. Opiate machen heute Nacht das Debriefing.» Er bedankt sich beim Team des Isar Klinikums in München und bei seiner Ehefrau Annemarie Carpendale (48), «die kurz lieb zu mir war... mich aber mittlerweile schon wieder behandelt wie vorher».
Seine Frau lässt das nicht auf sich sitzen und entgegnet in einem Kommentar: «...nur so viel Mitleid wie gerade nötig – hab ich doch von Dir gelernt». Auch Carpendales Mutter Claudia kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen, wie er in einer Story zeigt. «Mit fast 50 sollte man schon vernünftiger sein», schreibt jene in einer Nachricht an ihren Sohn. Und weiter: «Konntest du denn noch aufstehen nach dem Unfall? Als Kind warst du ja auch dank meiner Erziehung ziemlich vorsichtig.» Er kommentiert: «Auf Mütter kann man sich verlassen!!!»