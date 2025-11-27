Wayne Carpendale und mehr: Die Stars der «Let's Dance»-Weihnachtsshow

Auf die «Let's Dance»–Fans wartet auch dieses Jahr ein besinnliches Geschenk: RTL zeigt am 19. Dezember um 20:15 Uhr wieder «Die grosse Weihnachtsshow». In dem Special wird am Ende der «Christmas Dancing Star» gekürt, der mit einem Preisgeld von 10.000 Euro für den guten Zweck belohnt wird. Der Sender hat nun die diesjährigen Stars der «Weihnachtsshow» bekanntgegeben.