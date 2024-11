Wayne Carpendale zeigt seinen Vater Howard so persönlich wie nie

«Das persönlichste Porträt, das es je gab»

Mit 60 Jahren Bühnenerfahrung und 25 Millionen verkauften Tonträgern hat sich Howard Carpendale den Rang einer deutschen Musik–Legende wohl verdient. Tiefe Einblicke in die Seele des allseits beliebten Künstlers gab es über die Jahre jedoch selten. Seinen sensiblen Kern vermochte der breitschultrige, blonde Hüne mit der gefühlvollen Stimme meist vor der Öffentlichkeit zu schützen. Sein Sohn Wayne beschreibt es in einer Pressemitteilung zum Film als «Clash der Welten – der verletzliche Mensch trifft auf den unnahbaren Star.» Genau das sei ein «zentrales Thema der Doku, das sie so besonders macht», so Wayne Carpendale. Vater Howard zeigt sich von dem gelungenen Vater–Sohn–Porträt beeindruckt: «Mich hat der Film sehr bewegt, da es das persönlichste Porträt über mich geworden ist, das es je gab.»