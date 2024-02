WDR bestätigt: Alessija Lause ist die Neue im Dortmunder «Tatort»-Team

Das Dortmunder «Tatort»–Team begrüsst ein neues Gesicht in seiner Ermittlerrunde: Nachdem sich Rick Okon (34) am vergangenen Sonntag in «Tatort: Cash» nach sechs Jahren als Kommissar Jan Pawlak verabschiedet hat, bestätigt der WDR auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news, dass es «Zuwachs» in der Dortmunder «Tatort»–Familie gebe.