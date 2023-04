WDR trauert um Ernst Huberty: «Mr. Sportschau» stirbt mit 96 Jahren

Ernest Rodolphe Huberty, so sein vollständiger Name, kam am 22. Februar 1927 in Trier zur Welt. Sein Vater war Luxemburger. 1932 zog es die Familie nach Koblenz. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs absolvierte Ernst Huberty sein Abitur und studierte anschliessend Philosophie und Germanistik in Mainz. Es folgte ein Volontariat bei der Koblenzer Zeitung, das seine Karriere als Journalist ins Rollen brachte.