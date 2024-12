«We listen and we don't judge»: Sollten sich Paare alles sagen?

«Gar nicht so schlecht, Single zu sein»

In den Videos gestehen die Partner und Partnerinnen etwa, das Essen des anderen nicht zu mögen, wenig Spass am gemeinsamen Sex haben oder, dass sie die Arbeit des anderen schlecht finden. Während die Paare kaum Zeit für eine Reaktion haben, sind die Zuschauenden dafür umso mehr am «judgen». Regelmässige Kommentare unter den Videos lauten etwa «We listen and we get divorced» («Wir hören zu und wir lassen uns scheiden») oder «Ist doch gar nicht so schlecht, Single zu sein».