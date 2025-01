«We Live in Time»: Was bleibt von uns, wenn unsere Zeit zu Ende geht?

Die Stoppuhr um den Hals, der Timer auf dem iPhone, die Eieruhr in der Küche oder der Countdown bei einem internationalen Kochwettbewerb: Wir sind umgeben von der ständigen Erinnerung daran, dass unsere Zeit hier auf der Erde begrenzt und unser Leben endlich ist. In «We Live in Time» (ab 9. Januar in den Kinos) werden diese alltäglichen Zeitmesser zu Symbolen für die Vergänglichkeit und Kostbarkeit unserer gemeinsamen Momente. Was bleibt von uns, wenn die Zeit, die wir miteinander teilen, abgelaufen ist? Können wir die Momente, die uns prägen, bewahren – oder verlieren sie ihre Bedeutung, wenn die Uhren weiterlaufen? John Crowleys Liebesdrama lädt uns ein, diese Fragen zu stellen.