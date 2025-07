Wechselduschen für die Gesundheit: Das gibt es zu beachten

Fazit

Im Vergleich zum Eisbaden, das den Körper bei Temperaturen von unter 10 Grad vollständig in kaltes Wasser taucht, ist die Wechseldusche deutlich alltagstauglicher. Sie bietet ähnliche Reize für Kreislauf und Nervensystem, ist dabei aber weniger belastend und kann einfach in die tägliche Routine eingebaut werden – ganz ohne Badewanne, Eiswürfel oder See.