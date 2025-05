Wechseljahre: «Die Lust ist nicht weg - sie ist auf leiser gestellt»

Gereiztheit oder depressive Verstimmungen können zu den Symptomen gehören. Was können Betroffene tun, damit dies keine Auswirkungen auf ihre sozialen Beziehungen hat?

Lawrence: Hör auf, dich zu schämen. Du bist nicht «komisch» – du bist hormonell im Ausnahmezustand. Und ja, es kann passieren, dass du morgens wie Dr. Jekyll in den Tag startest und plötzlich als Mr. Hyde durch die Küche marschierst. Das ist okay. Das sind die Wechseljahre. Aber es ist nicht unabwendbar. Wir haben mehr Einfluss, als viele denken – ganz ohne Medikamente. Ernährung, Bewegung, Mikronährstoffe, kleine Routinen: Es gibt so vieles, das hilft. Und selbst negative Smileys in WhatsApp–Nachrichten und Co haben einen Effekt – welchen genau, verrate ich im Buch. Du wirst überrascht sein. Was du dort findest, sind keine leeren Ratschläge, sondern ehrliche Erfahrungen, echte Lösungen – und das sichere Gefühl: Du bist nicht allein. Und du kannst etwas tun.