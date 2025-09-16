Wechseljahre mit 36: Naomi Watts über die frühe Menopause

Ein Buch zwischen Fakten und eigenen Erfahrungen

In «Jetzt schon?» verbindet Naomi Watts ihre eigenen Erlebnisse mit Expertenwissen und Geschichten von Freundinnen. Manche davon sind düster, andere humorvoll – und alle sollen zeigen, dass die Menopause kein Tabu bleiben darf. «Warum sollte das unsexy sein, und wie kann ich es sexy machen?», so Watts im Interview. Ihre Botschaft: Frauen sollen diese Lebensphase aktiv gestalten – ob durch Hormonersatztherapie, angepasste Hautpflege oder offene Kommunikation.