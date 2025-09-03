«Wednesday» geht mit neuen Folgen weiter: Vorhang auf für Lady Gaga

Darum geht es in «Wednesday», Teil zwei von Staffel zwei

Das Cliffhanger–Finale des ersten Teils liess Fans der Netflix–Serie rätseln: Hat Hauptfigur Wednesday Addams etwa das Zeitliche gesegnet? Doch schon ein Trailer zur Fortsetzung der Season verriet, dass dem nicht so ist. Ausserdem kreuzt in den neuen Episoden die verstorbene frühere Nevermore–Schulleiterin Larissa Weems (Gwendoline Christie, 46) auf und wird zu Wednesdays neuer Wegweiserin. Zudem kommen über Zombie Schlürfi (Owen Painter), Hyde Tyler (Hunter Doohan, 31) sowie einige andere Figuren teils erschreckende neue Details ans Licht, die hier selbstverständlich nicht verraten werden sollen.