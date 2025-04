«Wednesday»: Netflix gibt Starttermin für die zweite Staffel bekannt

Schöpfer Miles Millar erklärt in einem Statement: «Nichts ist in Staffel zwei so, wie es scheint. Wednesday denkt, dass sie Nevermore kennt. Es ist das erste Mal, dass sie freiwillig in eine Schule zurückkehrt. Doch sobald sie wieder dort ist, läuft nichts so, wie sie es erwartet hat. Sie glaubt, dass sie alles unter Kontrolle hat, dass sie weiss, wo alle Leichen begraben sind, aber das stimmt nicht.» Regisseur und ausführender Produzent Tim Burton (66) ergänzt zu einer wichtigen Rolle neben Wednesday: «Armer Pugsley. Er ist so etwas wie ein Ausgestossener unter Ausgestossenen, deshalb fühle ich mit ihm. Er kommt zum ersten Mal nach Nevermore, sodass wir seine Erfahrungen in der Schule kennenlernen. Jeder hat seine eigene besondere Kraft, und er ist neu in seiner eigenen. Er erforscht gerade seine neu entdeckten jugendlichen Kräfte.»