«Wednesday»: Star aus «Addams Family»-Filmen in Staffel zwei dabei

Christopher Lloyd wieder als Onkel Fester?

Der grösste Coup ist aber die Verpflichtung von Christopher Lloyd (85). Der spielte nicht nur Doc Brown in den «Zurück in die Zukunft»–Filmen, sondern auch in «Addams Family». In der grossen Verfilmung von Charles Addams Cartoons von 1991 verkörperte er Onkel Fester, genauso im Nachfolger «Die Addams Family in verrückter Tradition» (1993).