«Wednesday»-Trailer verspricht düsteren Humor und eiskalte Händchen

Ungewöhnliche Mischung

«Game of Thrones»-Star Gwendoline Christie (43) ist derweil als Rektorin der hiesigen Hochschule zu sehen, die offenbar ihr ganz eigenes Hühnchen mit den Addams zu rupfen hat. Den absoluten Fanliebling der «Addams Family» gibt es ebenfalls kurz im Trailer zu sehen - das eiskalte Händchen zündet darin ein Streichholz an und führt sicherlich nichts Gutes damit im Schilde. Nicht im Trailer zu sehen ist derweil Christina Ricci, die jedoch als Gaststar mit an Bord sein wird.