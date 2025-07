«Wednesday» und mehr: Die Serien-Highlights im August

«Wednesday»: Ab 6. August auf Netflix

Ab dem 6. August kehrt «Wednesday», die erfolgreichste englischsprachige Netflix–Serie von allen, zurück auf die Bildschirme. In Staffel zwei ist die stets stoisch dreinblickende Hauptfigur Wednesday Addams an ihrer Nevermore–Akademie zu einem regelrechten Star geworden. In der Folge stürzt sie sich in neue Abenteuer und Mystery–Fälle. Daneben muss Wednesday mit der Tatsache zurechtkommen, dass sich sowohl Bruder Pugsley Addams (Isaac Ordonez, 16) als auch Mutter Morticia (Catherine Zeta–Jones, 55) mittlerweile permanent an ihrer Schule aufhalten.