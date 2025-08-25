«Wednesday» und mehr: Die Serien-Highlights im September

Seinen Ausgangspunkt nimmt die Staffel mit dem Mord an Lester (Teddy Coluca), dem Portier des Arconia. Er starb schon in den finalen Momenten der vergangenen Season. Die Mordermittlungen führen nun «in die dunklen Ecken von New York und darüber hinaus», wo das Trio bestehend aus Oliver, Mabel und Charles «einem gefährlichen Netz aus Geheimnissen auf die Spur kommt, das mächtige Milliardäre, alteingesessene Mafiosi und die mysteriösen Bewohner des Arconia miteinander verbindet», wie es in der offiziellen Handlungsbeschreibung heisst.