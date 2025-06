«Wednesday» und mehr: Die «Tudum 2025»-Highlights von Netflix

Das «Stranger Things»–Finale läutet 2026 ein

«Stranger Things» geht noch 2025 mit seiner fünften Staffel in die letzte Runde. Netflix hat die Termine für die Veröffentlichung der letzten neuen Folgen angekündigt. Das grosse Finale wird in drei Teilen veröffentlicht. Am 27. November um 02:00 Uhr morgens erscheinen die ersten vier Episoden, am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, stehen ab 02:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit drei weitere Folgen zum Abruf bereit. Die letzte Episode ist in der Nacht von Silvester auf den Neujahrstag, also am 1. Januar 2026, ab 02:00 Uhr nachts aufrufbar.