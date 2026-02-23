«Wednesday»: Winona Ryder ist in neuer Staffel dabei

In «Beetlejuice Beetlejuice» (2024) arbeitete Winona Ryder (54) nach längerer Pause wieder mit ihrem Förderer Tim Burton (67) zusammen. Nun folgt die schnelle Reunion. Wie «Variety» berichtete, ist die Schauspielerin in der dritten Staffel von Burtons «Wednesday» dabei. Nach dem Ende von «Stranger Things», mit dem sie ein Comeback feierte, landet Winona Ryder also prompt wieder in einer Netflix–Hitserie. Laut eines Berichts des «Rolling Stone» wird sie in die Rolle der Tabitha schlüpfen.