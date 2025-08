«Wednesday» zurück auf Netflix: Alles zur Fortsetzung der Erfolgsserie

So stossen «Zurück in die Zukunft»–Star Christopher Lloyd (86), der ikonische Charakterdarsteller Steve Buscemi («Reservoir Dogs», 67), Thandiwe Newton («Westworld», 52), Billie Piper («Doctor Who», 42) und «Sixth Sense»–Star Haley Joel Osment (37) neu zum Schauspiel–Ensemble der zweiten «Wednesday»–Staffel. Letzterer feiert gleich zu Beginn der neuen Season einen humoristischen Gastaufritt als Serienkiller, während Steve Buscemi den neuen Schulleiter der Nevermore Academy verkörpert, der sich voll und ganz für Aussenseiter einsetzt. Der Mime beerbt so «Game of Thrones»–Star Gwendoline Christie (46), die in Staffel eins Direktorin Weems verkörperte.