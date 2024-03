Weg frei für Brad Pitt? Scheidung seiner neuen Freundin scheint durch

Sie wohnen angeblich schon zusammen

Noch im selben Jahr der Trennung war sie erstmals an der Seite von Brad Pitt gesehen worden. Inzwischen sollen die beiden auch zusammen in Kalifornien leben. Dies sei der «natürliche» nächste Schritt in ihrer Beziehung gewesen, berichtete unlängst ebenfalls «People». «Sie verbrachten so viel Zeit miteinander bei Brad, dass es für Ines einfach Sinn machte, bei ihm einzuziehen», wurde ein Insider zitiert. «Brad ist sehr glücklich und verbringt gerne Zeit mit ihr. Es war daher eine Selbstverständlichkeit, zusammenzuziehen.»