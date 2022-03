Weg mit der Jacke: Im Frühling tragen wir Oversize-Hemden

Die Temperaturen steigen und der Frühling steht allmählich vor der Tür. In Sachen Kleidung heisst es jetzt: Weg mit Wintermantel und Daunenjacke, her mit dem Oversize-Hemd. Das It-Piece gibt es derzeit in sämtlichen Formen, Farben und Stoffen zu kaufen. Der Vorteil: Es ist vielseitig kombinierbar und eignet sich hervorragend für den allseits bekannten Zwiebellook.