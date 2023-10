Wegen ABBA hatte Agnetha Fältskog keine Zeit für eigene Songs

Auf dem neuen Album befindet sich auch eine Neuauflage des Songs «I Keep Them On the Floor Beside My Bed» – bei der ersten Veröffentlichung 2013 war dies Agnethas erster selbst geschriebener Song seit knapp 30 Jahren. Mit ABBA hatte die Sängerin zwar von 1972 bis 1982 zwar grosse musikalische Erfolge und eine traumhafte Karriere gefeiert, ihre Tätigkeit als Songwriterin habe sie in diesen Jahren aber komplett vernachlässigt, wie sie jetzt dem britischen «Guardian» zum Release ihres neuen Solo–Albums verraten hat.