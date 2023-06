Wegen aktueller Unwetterwarnungen: RTL ändert sein Programm

"RTL Aktuell Spezial" zur Wetterlage der Nation

Grund genug für den Sender RTL, ihr bestehendes TV-Programm zur Primetime zugunsten einer thematischen Sondersendung umzuwerfen. In einem 15-minütigen "RTL Aktuell Spezial "mit dem Titel "Hitze, Dürre, Unwetter - Was bringt der Sommer?" werden Experten dem Publikum um 20:15 Uhr einen Ausblick darauf geben, was sie wettertechnisch im Sommer 2023 erwartet. Ausserdem treffen der Ankündigung zufolge RTL-Reporter auf Menschen, die "der Hitze und Trockenheit mit kreativen Ansätzen entgegentreten". Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich dadurch um eine Viertelstunde.