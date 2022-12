Wegen Atemnot: Tori Spelling liegt im Krankenhaus

Tori Spelling (49) hat am Mittwoch bei Instagram bekannt gegeben, dass sie sich im Krankenhaus befinde. Das berichtet unter anderem die britische «Daily Mail». Demnach erzählte Spelling in einer Story vom Krankenbett aus, sie sei mit den Symptomen «schweres Atmen, hoher Blutdruck und verrückter Schwindel» eingeliefert worden. Der Star aus der Kultserie «Beverly Hills, 90210» zeigte sich zudem verärgert über kritische Kommentare in den sozialen Medien, die ihn zuvor erreicht hatten.