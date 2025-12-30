Wegen Coming-out? Negativ-Bewertungen zu «Stranger Things» häufen sich

Mit seiner fünften und letzten Staffel hat «Stranger Things» ungeahnte Tiefen erreicht. Zumindest auf der einflussreichen Review–Plattform «Rotten Tomatoes». Während die Bewertungen professioneller Kritiker mit 84 positiver Stimmen dort immer noch gut ausfallen, sieht das beim breiten Publikum anders aus. Nur 56 Prozent der Reviews sind wohlwollend. Vor allem die am 26. Dezember gestartete zweite Staffelhälfte kommt schlecht an. Als nur der im November angelaufene erste Teil verfügbar war, lag der Schnitt noch im 70er–Bereich.