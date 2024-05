Wegen der Gesundheit: Tony Bauer muss «Let's Dance»-Abenteuer beenden

Hass im Netz gegen Ann–Kathrin Bendixen

Bendixen, auch unter dem Pseudonym «Affe auf Bike» bekannt, war in der vergangenen Woche aus der Show ausgeschieden. Während ihrer Teilnahme hatte sie im Internet viel Hass erfahren. Im Gespräch mit dem Sender hatte sie etwa unter anderem erklärt: «Ich verstehe nicht, warum Menschen so böse Sachen schreiben. Ihr könnt ja super gerne kritisieren, [...] aber dieses auf Charakter gehen und dieses Runtermachen» treffe sie. In einer Story hatte sie sich dann nach ihrem ursprünglichen Aus für die Unterstützung der Fans bedankt und dafür, dass sie es trotz all des Hasses so weit in der Show gebracht hatte. Es sei «ein befreiendes Gefühl zu wissen», dass dieser Hass nun aufhöre, hatte sie erklärt.