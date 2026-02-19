Wegen Diana? Prinzessin Kate haderte mit Titel Prinzessin von Wales

Kate wollte ihren eigenen Weg gehen

«Dies zeigt Ihnen, wie überlegt sie ist. Sie ist wohlwollend in ihren Absichten, wünscht sich aber auch, ihre eigene Rolle für sich selbst und ihre Familie zu gestalten», wird ein ehemaliger hochrangiger Berater des Paares in dem Buch zitiert. Kate sei es wichtig gewesen, einen Weg zu finden, der sich von dem früherer Royal–Generationen unterscheide. Bis die Prinzessin den Titel schliesslich akzeptierte, habe es Überzeugungsarbeit gebraucht. Am Ende sei sie aber zu dem Schluss gekommen, dass sie trotz der unvermeidlichen Diana–Vergleiche und bei vollem Respekt für ihre Schwiegermutter die Rolle auf ihre ganz eigene Weise ausfüllen könne.