Wegen Donald Trump: Kristen Stewart denkt ans Auswandern

Auf die Frage, ob sie weiterhin in den Vereinigten Staaten leben werde, antwortete Stewart knapp: «Wahrscheinlich nicht.» Die Begründung der Schauspielerin und Regisseurin: «Ich kann dort nicht frei arbeiten.» Ganz abschreiben wolle sie das Land jedoch nicht, betonte die «Twilight»–Darstellerin. «Ich würde gerne Filme in Europa drehen und sie dann den Amerikanern in den Hals stopfen.»