Wegen Donald Trump: Selena Gomez bricht in Tränen aus

Persönliche Verbindung zum Thema

«Es tut mir so leid, ich wünschte, ich könnte etwas tun, aber ich kann nicht. Ich weiss nicht, was ich tun soll», zeigte sich Gomez verzweifelt. Die 32–Jährige hat selbst mexikanische Wurzeln – ihre Tante überquerte in den 1970er–Jahren versteckt in einem Lastwagen die Grenze von Mexiko in die USA. Ihre Grosseltern folgten später, ihr Vater wurde schliesslich in Texas geboren und erhielt so die US–amerikanische Staatsbürgerschaft.