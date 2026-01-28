Wegen Flaschenangriff: Chris Brown erscheint vor Londoner Gericht

Chris Brown (36) ist am Mittwoch zu einer kurzen Voranhörung vor dem Southwark Crown Court in London erschienen. Dem R&B–Sänger wird vorgeworfen, im Februar 2023 in einem exklusiven Nachtclub im Londoner Stadtteil Mayfair einen ehemaligen Freund mit einer Flasche angegriffen zu haben.
Der 36–Jährige erschien laut «Sky News» in Begleitung von Sicherheitskräften zu der nur achtminütigen Anhörung. Er trug eine weisse Jacke über einem schwarzen Hemd und graue Stoffhosen. Während des Termins sprach der Sänger nur kurz, um seinen Namen zu bestätigen.
Das wirft die Staatsanwaltschaft Chris Brown vor
Die Staatsanwaltschaft wirft dem zweifachen Grammy–Preisträger vor, das Opfer Abraham Diaw im Club «Tape» unprovoziert attackiert zu haben. Der Sänger plädierte bereits in einer früheren Anhörung in allen Anklagepunkten, darunter Körperverletzung und der Besitz eines gefährlichen Gegenstands, auf nicht schuldig.
In der Anklagebank traf Brown auf seinen Mitangeklagten, den Gesangscoach Omololu Akinlolu, der die Vorwürfe der Körperverletzung ebenfalls bestreitet. Während des achtminütigen Termins informierten die Anwälte den Richter über den Stand der Vorbereitungen für das anstehende Verfahren. Zahlreiche Fans des Sängers verfolgten das Geschehen von der Galerie aus, denen Brown beim Verlassen des Saals kurz zuwinkte.
Chris Brown ist auf Kaution in Freiheit
Um den Prozess in Freiheit abwarten und seine Tourneen fortsetzen zu können, musste Chris Brown bereits im vergangenen Jahr eine Kaution in Höhe von 5 Millionen Pfund hinterlegen. Als Teil der Kautionsauflagen ist er zudem verpflichtet, seinen Reisepass bei der Ankunft in jedem neuen Land vorübergehend abzugeben. Der Musiker war im Mai 2025 von Ermittlern der Metropolitan Police in einem Hotel in Manchester festgenommen worden.
Das Gericht setzte für April eine weitere vorbereitende Anhörung an. Der eigentliche Hauptprozess gegen Chris Brown soll nach aktueller Planung im Oktober beginnen.
Chris Brown sorgt seit Jahren immer wieder mit schweren Gewaltvorwürfen und juristischen Auseinandersetzungen für Schlagzeilen. Der bekannteste Vorfall ereignete sich im Februar 2009, als Brown seine damalige Freundin, die Sängerin Rihanna, in einem Auto tätlich angriff. Fotos ihres stark verletzten Gesichts gingen weltweit durch die Medien.