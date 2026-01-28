Wegen Flaschenangriff: Chris Brown erscheint vor Londoner Gericht

Chris Brown ist auf Kaution in Freiheit

Um den Prozess in Freiheit abwarten und seine Tourneen fortsetzen zu können, musste Chris Brown bereits im vergangenen Jahr eine Kaution in Höhe von 5 Millionen Pfund hinterlegen. Als Teil der Kautionsauflagen ist er zudem verpflichtet, seinen Reisepass bei der Ankunft in jedem neuen Land vorübergehend abzugeben. Der Musiker war im Mai 2025 von Ermittlern der Metropolitan Police in einem Hotel in Manchester festgenommen worden.