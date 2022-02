Wegen Gottesdienst für Prinz Philip: Die Queen ist zurück in Windsor

Laut «Sky News» soll der Gottesdienst am 29. März in der Londoner Westminster Abbey stattfinden. Die Königin, die in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, hoffe dem Bericht zufolge, dass sie teilnehmen kann. Elizabeth II. und Prinz Philip waren 73 Jahre lang verheiratet, er starb im April 2021 im Alter von 99 Jahren.