Wegen ihrer neuen Liebe: Michelles Manager beendet Zusammenarbeit

Schlagersängerin Michelle (51) sorgte in den vergangenen Wochen für jede Menge positive Schlagzeilen, als sie ihre neue Liebe zu ihrem Kollegen Eric Philippi (26) publik machte. Der 26-jährige Jungstar und die «Wer Liebe lebt»-Sängerin könnten zum neuen Traumpaar der deutschen Schlagerszene werden. Doch wie die «Bild»-Zeitung berichtet, scheint zumindest eine Person in Michelles Umfeld kein Gefallen an der neuen Liebe der 51-Jährigen zu finden: ihr Manager Markus Krampe. Dieser soll nun nach über zwei Jahren die Zusammenarbeit mit Michelle beendet haben.