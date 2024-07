Wegen Körperverletzung: Der Sohn von Nicolas Cage wurde verhaftet

Handgreiflichkeiten gegen die eigene Mutter?

Damals tauchten angeblich Bilder der Schauspielerin auf, die sie mit einem blauen Auge und Blessuren im Gesicht zeigten. «TMZ» berichtete, dass Weston nun auf dem «Radar des LAPD» sei. Anfang Mai meldete sich Fulton per Statement zu Wort, aus dem das «People»–Magazin zitierte: «Am Sonntag, den 28. April, baten mich mehrere von Westons besten Freunden um Hilfe, da sie Weston in einer psychischen Krise erlebten.» Weiter erklärte sie: «Bei meiner Ankunft wurde ich von meinem Sohn empfangen, der sich offensichtlich in einem psychischen Zusammenbruch befand, was wiederum zu einer schrecklichen Erfahrung wurde.» Fulton betonte, dass sie und ihr Sohn vor dem Vorfall keinen Streit hatten.