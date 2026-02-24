Wegen «Let's Dance»-Einsatz: Alexandru Ionel vor Herausforderungen

«Sehr komplex umzukrempeln»

«Was soll ich sagen?... Das Leben wieder auf links umkrempeln...», teilte der «Dancing Dentist» seinen Followern mit, für den es nun spontan von der Zahnarztpraxis in Hamburg auf das Tanzparkett in Köln geht. «Es ist alles andere als einfach und unkompliziert. Sowas ist für mein Leben mit drei Kids, 100ten Patienten, Zahnarztpraxis und als Dozent für verschiedene Fakultäten sehr komplex umzukrempeln.» Doch genau dafür habe er sein Umfeld, «die mich beraten und oft Klarheit geben». Und so hoffe er, dass «alles sich so legt, wie es soll».