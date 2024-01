Wegen Missbrauchsvorwürfen? Sean «Diddy» Combs nicht bei den Grammys

In weniger als einem Monat – am 5. Februar 2024 – wird in Form der Grammys der bedeutendste Musikpreis der USA überreicht. Einer der Star mit Aussicht auf einen der Preise wird allerdings nicht vor Ort bei der 66. Ausgabe der Preisverleihung sein, wie nun die US–Seite «Page Six» vermeldet. Sean «Diddy» Combs (54), der für seine Platte «The Love Album: Off the Grid» in der Kategorie «Bestes Progressive–R&B–Album» nominiert ist, bleibt den Grammys demnach fern.