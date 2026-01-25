Wegen Musik-Acts? Donald Trump verschmäht diesjährigen Super Bowl

«Es gab viele Gründe, warum ich nicht in den USA aufgetreten bin, und keiner davon hatte etwas mit Hass zu tun», sagte der Latin–Superstar im September. «Ich habe dort schon oft gespielt – alle Shows waren erfolgreich und grossartig. Ich habe es sehr genossen, mit Latinos in den USA in Kontakt zu treten. Aber es gab die Sorge, dass ICE vor meinen Konzerten auftauchen könnte. Das hat uns sehr beschäftigt», sagte Bad Bunny.